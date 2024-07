Mehr Geld für teuren Wohnort Streit um Kinderzuschläge für Beamte in NRW

Schon seit 2023 steht Landesbeamten mit Kindern eine besonders hohe Kinderzulage zu, wenn sie in teuren Städten wohnen. Nun stellt sich heraus, dass auch die Kommunen nach diesem System vorgehen: In den mit Blick auf die Wohnkosten drei teuersten NRW-Städten Köln, Düsseldorf und Monheim erhält ein kommunaler Beamter eine monatliche Zulage von 1190,30 Euro für zwei Kinder. Auf dem Land wie im Kreis Heinsberg gibt es nur 493,40 Euro, weil die Mieten niedriger sind. Das führe „zu Verzerrungen und Ungerechtigkeiten“, meint die Gewerkschaft Verdi. Es stelle sich die „Frage der Gerechtigkeit gegenüber den Tarifbeschäftigten, die solche hohen Zuschläge nicht erhalten“. Außerdem sei unfair, dass Eltern in teuren Städten hohe Zuschläge fürs Wohnen erhalten, kinderlose Beschäftigte aber nicht. Die Kinderzulage gibt es zusätzlich zum regulären Kindergeld in Höhe von 250 Euro pro Monat.