Streit um Wahlrecht-Reform in NRW Warum es bald weniger Kleinstparteien in Räten und Kreistagen geben könnte

Eine Änderung im Kommunalwahlrecht für NRW könnte dazu führen, dass kleinere Parteien und Wählergemeinschaften künftig weniger Sitze in Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistagen erringen oder erst gar nicht einziehen. Die FDP-Landtagsfraktion ist darüber empört. „Das wird aus unserer Sicht ein kommunalpolitisches Erdbeben auslösen“, sagte Fraktionschef Henning Höne. „Das, was hier passiert, bezeichne ich als Raubbau an der kommunalen Demokratie.“ CDU, SPD und Grüne wollten „für sich selbst das Wahlrecht zuschneiden“. Die drei Parteien haben den Änderungsvorschlag gemeinsam auf den Weg gebracht.