Mit 96 Jahren : Streitbare Kämpferin: „Graue Pantherin“ Trude Unruh ist tot

Wuppertal Ein Urgestein der Seniorenbewegung ist tot. Über Jahrzehnte trat Trude Unruh für die Rechte der Alten ein - nicht leise und zurückhaltend, sondern laut und deftig.

Die Mitbegründerin des Seniorenschutzbundes und der Partei Graue Panther, Trude Unruh, ist tot. Wie die Stadt Wuppertal auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf bestätigte, war Unruh bereits am 30. November vergangenen Jahres im Alter von 96 Jahren gestorben.

Kämpferin für die Rechte der Alten und Jungen

Ihr Name war bei Trude Unruh Programm. „So lange ich lebe, kämpfe ich weiter“, hatte die Westfälin, für die Ruhestand ein Fremdwort war, schon vor vielen Jahren in einem dpa-Interview gesagt. Zuletzt war Unruh krank.

Geboren wurde sie am 7. März 1925 als uneheliche Tochter einer Hausdame in Essen und wuchs bei den Großeltern auf. Ihre Kindheit verbrachte sie in einer Krupp'schen Arbeitersiedlung. Ihr Großvater war Stahlarbeiter. 1940 fing sie selbst in einem Büro bei Krupp an und arbeitete sich dank Weiterbildung zur Chefsekretärin hoch. 1968 übersiedelte sie mit ihrem Mann Helmut und ihren zwei Söhnen nach Wuppertal. In beinahe 50 Jahre überdauernder Ehe unterstütze ihr Mann sie tatkräftig bis zu seinem Tod 1993.