Corona-Krisengipfel : Strengere Corona-Auflagen für Gastronomie-Besuche in Sicht

Berlin Rund zwei Wochen sind vergangen seit dem vorigen Corona-Gipfel. Zum Start ins neue Jahr wollen Kanzler und Ministerpräsidenten jetzt nachsteuern - erste zusätzliche Alltagsregelungen zeichnen sich ab.

Im Kampf gegen die anschwellende nächste Corona-Welle kommen einheitliche strengere Auflagen für Besuche in Restaurants und Cafés in Sicht.

Vor Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten sprachen sich mehrere Politiker von Bund und Ländern dafür aus, dass Geimpfte und Genesene (2G) künftig zusätzlich einen negativen Test oder eine Auffrischungsimpfung nachweisen sollten. Es werde eine gemeinsame Regelung zu 2G plus im Kernbereich der Gastronomie geben, sagte Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) in der ARD. Er verwies außerdem auf eine dringende Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel.

Rasche Umsetzung der Corona-Impfpflicht gefordert

Der Bundeskanzler und die Länderregierungschefs schalteten sich am Freitagnachmittag zu einer Konferenz zusammen - zum ersten Mal in diesem Jahr. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), erwartet bundesweit einheitliche Regelungen gegen die Omikron-Welle. Er dringt zudem auf eine rasche Umsetzung der geplanten Corona-Impfpflicht.

Wüst sagte im Fernsehsender Welt: „In Innenräumen, wo man keine Maske trägt, muss man getestet sein oder geboostert. Das wird jetzt überall gleichgestellt werden.“ In Restaurants sei man gemütlich. „Da wird gegessen, getrunken, die Maske ist ab. Also muss man den maximal verfügbaren Schutz anderer Art eben haben. Und das heißt geboostert zu sein. Und das, finde ich, ist schon zumutbar. Wir bieten es ja jedem an“, betonte Wüst.

Lauterbach: „Gastronomie ist ein Problembereich“

Greifen könnte die Neuregelung laut Vorlage spätestens ab 15. Januar, es gab dazu aber noch keine Verständigung. Lauterbach sagte: „Die Gastronomie ist ein Problembereich. Da sitzt man ohne Maske oft für Stunden. Und wenn sich die Menschen dort dann gegenseitig infizieren, wie wir es bei Omikron sehr viel sehen, dann brauchen wir einen besseren Schutz, daher 2G plus, also geimpft und zusätzlich eben getestet.“ Mancherorts gilt eine solche Regelung schon. Bundesweit seit längerem vereinbart sind bereits 2G-Zugangsregeln ohne Test für Gaststätten, Kinos, Theater und viele Geschäfte.

„Flächendeckend 2G plus wäre eine Katastrophe“

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erläuterte, 2G plus sei eigentlich eine Verbesserung. In der Hauptstadt werde bald die Hälfte der Bevölkerung geboostert sein und könne dann ohne Test in Gaststätten gehen, sagte sie im rbb-Inforadio. „Man muss immer sehen: Die Alternative ist die komplette Schließung. Und das will der Gaststättenverband definitiv auch nicht.“