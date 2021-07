Interviews mit Experten : Studie: Ausland sieht Rassismus in Deutschland mit Sorge

Eine Black-Lives-Matter-Demo in Berlin. Im Ausland wird Rassismus in Deutschland als Problem wahrgenommen. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin Für eine Studie wurden Experten im Ausland über ihr Bild von Deutschland befragt: Es ging um die Antwort auf die Pandemie, Bildung und Infrastruktur. Ein anderes Thema sorgt offenbar zunehmend für Sorge.

Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Studie von Goethe-Institut, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und Deutschem Akademischem Austauschdienst (DAAD). „Populistische und extremistische Tendenzen nehmen in Deutschland zu – kein anderer Risikobereich wird im Ausland in so vielfältiger Weise thematisiert“, heißt es in der Erhebung.