Studie von Unternehmensberatung NRW ist für Unternehmen attraktiver als Bayern

Laut einer Studie der Unternehmensberatung KPMG halten ausländische Investoren die Standortbedingungen in Deutschland für insgesamt schlechter als in Vorjahren. Doch die Befragung „Business Destination Germany“ enthielt zumindest aus NRW-Sicht auch positive Nachrichten: 21 Prozent der befragten 350 Finanzvorstände deutscher Tochtergesellschaften von internationalen Unternehmen gaben an, künftig vorrangig im bevölkerungsreichsten Bundesland Investitionen tätigen zu wollen – mehr als in jedem anderen Bundesland. Die Studienautoren schreiben: „Das Bundesland bietet eine attraktive Kombination aus zentraler Lage, großem Markt, starkem Industriestandort, verschiedenen Universitäten und Hochschulen für Forschung und Entwicklung sowie gut ausgebildete Arbeitskräfte.“