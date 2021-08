Bundestagswahl : Studie: Wahlprogramme werden immer unverständlicher

In einer Studie wurden vor der Bundestagswahl die Programme der Parteien untersucht. Das Ergebnis: Sie sind lang und unverständlich. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Stuttgart Länger und unverständlicher sind die Programme der Parteien in diesem Jahr im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl. Damit setzt sich ein Trend fort, hat nun eine Studie herausgefunden.

Die Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl sind einer Stuttgarter Studie zufolge zwar so umfangreich wie nie zuvor - sie lassen sich aber auch so schwer verstehen wie kaum andere in der bundesdeutschen Geschichte.