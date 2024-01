Kriminalität Studie zu sexualisierter Gewalt in evangelischer Kirche

Die erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in der Diakonie wird heute in Hannover vorgestellt. Mit Spannung erwartet werden vor allem Zahlen zur Häufigkeit des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen mit Kirchen-Beschäftigten als Tätern. Dafür stellten die Landeskirchen und die Diakonie dem Forschungsverbund Akten zur Verfügung. Wie vorab bekanntwurde, konnten die Wissenschaftler jedoch nicht die Personalakten aller Pfarrer und Diakone auswerten, sondern in erster Linie Disziplinarakten.