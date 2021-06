Umfrage : Studie zu Spaltung der Gesellschaft: Zwei verfestigte Lager

Ein in den Farben der Deutschlandfahne angestrichener Gartenzaun. Einer Studie zufolge haben sich in Deutschland zwei verfestigte Lager mit extrem gegensätzlichen Haltungen gebildet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Münster Ein Drittel der Bevölkerung gehört laut einer Studie einem von zwei Blöcken an, die sich mit verhärteten Positionen gegenüberstehen - bei Themen wie Zuwanderung oder Demokratie. Experten sehen die Spaltung mit Sorge. Es gehe um einen grundlegenden Identitätskonflikt.

In den beiden Blöcken seien Einstellungen zu nationaler Zugehörigkeit, Demokratie und Vertrauen in die Politik komplett entgegengesetzt. Auch beim Gefühl einer Bedrohung durch Migranten und Muslime oder einer gefühlten eigenen Benachteiligung zeige sich eine starke Polarisierung. Zu dem Ergebnis kommt ein Forscherteam der Universität Münster, das eine Spaltung der Gesellschaft sieht.

Die Wissenschaftler nennen die beiden Lager in der am Donnerstag veröffentlichten Studie „Verteidiger“ - zu ihnen zählen demnach 20 Prozent der Bevölkerung - und „Entdecker“ mit einem Anteil von 14 Prozent. Dazwischen liegen zwei Gruppen, die wegen „mittlerer Positionen“ zunächst nicht in den Fokus rücken. Was macht also die beiden polarisierten Lager aus?