Razzien bei rechtsextremem Verein : „Sturmbrigade 44“ verboten

Düsseldorf Die Neonazi-Vereinigung „Sturmbrigade 44“ hat bundesweit nur wenige aktive Mitglieder, gilt aber als extrem radikal. Nun hat Innenminister Horst Seehofer sie verbieten lassen. Polizisten rückten am frühen Morgen auch in Nordrhein-Westfalen zu Razzien aus.

Es ist fünf Uhr am Morgen, als zehn Polizisten am Dienstag mit einem Spürhund drei Objekte in Winterberg und Medebach durchsuchen. In einem der Gebäude lebt Harald B. (Name geändert). Als Vizepräsident und Schatzmeister soll er zu den führenden Mitgliedern der rechtsextremistischen Gruppe „Sturmbrigade 44“ gehören, die auch unter dem Namen „Wolfsbrigade“ bekannt ist. Die Durchsuchungen in drei Bundesländern sind Konsequenz eines bundesweiten Verbots der Neonazi-Gruppe durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).