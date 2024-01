Dreikönigstreffen in Stuttgart FDP stemmt sich gegen die „Lust am Untergang“

Gemessen an dem, was sein Koalitionspartner und Ressortkollege Robert Habeck (Grüne) am vergangenen Donnerstag beim Bauernprotest in Schleswig-Holstein hat erleben müssen, kam Christian Lindner am Samstag in Stuttgart glimpflich davon: keine wütenden Landwirte, kein gewaltbereiter Mob, der den FDP-Vorsitzenden beim traditionellen Dreikönigstreffen nötigen wollte, wie es Wirtschaftsminister Habeck passierte, als er eine Fähre verlassen wollte. In Stuttgart waren es nur einige Klima-Aktivisten, die die Rede des Bundesfinanzministers mit Protestrufen unterbrachen.