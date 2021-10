Katholische Kirche : Synodalversammlung gibt Rückenwind für Reformen

Frankfurt/Main Mehr Demokratie, Diversität und Teilhabe in der Kirche: Auf dem Synodalen Weg ringen die deutschen Katholiken um Richtungsentscheidungen. Am Ende überwiegt die Hoffnung für die künftige Arbeit.

Er sei „unglaublich berührt“, weil bei dem dreitägigen Treffen soviel geschafft worden sei, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zum Abschluss. „Es ist kein Text abgelehnt worden.“ Bätzing lobte hoch engagierte Teilnehmer, die in sehr intensiven Arbeitstagen vieles auf den Weg gebracht hätten - so wurden 13 Texte in erster Lesung verabschiedet, in denen es etwa um mehr Beteiligung der Gläubigen, um Sexualmoral oder die Rolle von Frauen ging.