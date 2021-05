Bonner Tage der Demokratie : Soziale Medien helfen nur mäßig bei Verständnis von einem Miteinander

Bonn Beim Auftakt zu den Tagen der Bonner Demokratie sprechen Experten über die sozialen Medien. Dabei ging es am Dienstagabend unter anderem darum, wie Datenschutz und soziale Medien zusammenpassen.

Und wer könnte die Veranstaltungsreihe an diesem Dienstagabend besser eröffnen als der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber? „Geht Datenschutz und soziale Medien zusammen?“, wurde der Bonner von Moderatorin Ute Lange gefragt. „Derzeit offenbar nicht“, meinte Kelber. Er fügte aber gleich hinzu, man müsse sich wehren gegen das Gleichsetzen von Digitalisierung und Ausspionieren. Er glaube, dass die sozialen Netzwerke tatsächlich auch ohne den Verlust an der informationellen Selbstbestimmung zu haben seien.

Mit neuen Instrumenten kompetent umgehen

Welche Art von Demokratie entspricht derzeit dem Zeitgeist am besten? Der Frage ging der Jurist Jan Schallaböck von der Kanzlei iRights.Law aus Berlin nach. Er sprach von einer „aufgeklärten Demokratie“. Der Begriff zeige, was die Gesellschaft eigentlich brauche, nämlich ein Verständnis von einem Miteinander, das auch in Streit und Meinungsaustausch zu einer gemeinsamen Überzeugung finde. „Da helfen uns die sozialen Netzwerke aber, wenn überhaupt, nur sehr mäßig“, sagte Schallaböck. Stattdessen würden sie „schlimme Räume“ für Akteure schaffen, die aus der Anonymität heraus Einfluss nehmen würden. Zudem sei der soziale Druck, in diesen Medien zu agieren, teilweise so hoch, dass man sich dem kaum noch entziehen könne.