Kommentar zum Solinger Tatverdächtigen Dysfunktionales System

Viele Fragen sind noch offen, aber eines ist klar: Der 26 Jahre alte Syrer, der für die erschütternde Attacke von Solingen mit drei Toten dringend tatverdächtig ist, hätte nicht mehr in Deutschland sein sollen. Nach allem, was bisher bekannt ist, hätte Issa al H. am 3. Juni 2023 seinen Weg nach Bulgarien antreten sollen – dorthin, wo er als Geflüchteter zuerst ein Land der Europäischen Union betreten hat und wo sein Asylverfahren durchgeführt werden muss. Dass Bulgarien der Überstellung zugestimmt hat, ist eine der eher positiven Überraschungen in diesem Fall. Sie hätten Issa al H. übernommen – wäre er nur angekommen.