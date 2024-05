Klima Tausende bei Berliner Demo von Fridays for Future

Tausende Menschen haben sich am Freitag zu einer Demonstration der Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future in Berlin versammelt. Die Polizei sprach in einer ersten Einschätzung von mehr als 5000 Teilnehmern. Nach Veranstalterangaben demonstrierten in Berlin mehr als 13.000 Menschen für Klimaschutz, Demokratie und gegen Rechts. Die Kundgebung startete mittags vor dem Brandenburger Tor. Eine kleinere Gruppe von weniger als zehn Leuten schwenkte auch Palästina-Flaggen.