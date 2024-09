Fridays for Future Tausende bei Demonstrationen für Klimaschutz

Die Polizei in München schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 2.600 Teilnehmer. „Ändert sich nichts, ändert sich alles“ stand unter anderem auf Plakaten, mit denen die Demonstranten ihren Frust äußerten. Laut Polizei in Hannover waren dort etwa 1.000 Demonstranten unterwegs. In Bremen nahmen nach Polizeiangaben rund 600 Menschen an der Klimademo teil. In Freiburg waren es laut Polizei 1.600, in Halle an der Saale 700.