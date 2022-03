Corona-Pandemie : Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte gilt ab heute

Ab Mittwoch gilt eine Impfpflicht in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Bis Dienstag konnten Pflegekräfte noch ihre Impf- oder Genesenennachweise einreichen - jetzt greift die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Doch die Umsetzung wird teils unterschiedlich gehandhabt.

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt seit Mittwoch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen.

Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Teilen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen.