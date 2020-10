Hohe Infektionsraten : Teile der Niederlande und Schottland sind Risikogebiete

Berlin Die Corona-Fallzahlen steigen in vielen Ländern. Das Robert Koch-Institut hat seine Risikoliste aktualisiert - der Schritt zur Reisewarnung ist nur noch ein formaler.

Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt für diese Gebiete noch im Laufe des Abends eine Reisewarnung ausspricht. Nach Angaben des RKI ist nach dem neuesten Stand die gesamte Niederlande mit Ausnahme der Provinzen Zeeland und Limburg betroffen. In England sind die Regionen North West, North East und Yorkshire and the Humbers nun aus deutscher Sicht Risikogebiete.