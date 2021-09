Dreikampf ums Kanzleramt : Teils scharfer Schlagabtausch im zweiten TV-Triell

Am Sonntagabend findet das zweite TV-Triell statt.

Berlin Ein großer Teil der Wähler ist 14 Tage vor der Bundestagswahl laut Umfragen noch unentschlossen. Im zweiten großen TV-Schlagabtausch stehen sich Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet gegenüber.

Angesichts der Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls versuchten am Sonntagabend vor allem Armin Laschet (Union) und Annalena Baerbock (Grüne) den SPD-Bewerber Olaf Scholz unter Druck zu setzen. Diese Financial Intelligence Unit (FIU) gehört in den Geschäftsbereich des Bundesfinanzministers. Auch mit Blick auf den Wirecard-Skandal musste sich Scholz verteidigen.