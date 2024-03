Teilungskostenbericht Der Ministeriumsstandort Bonn wächst weiter

Bonn/Berlin · In den vergangenen sechs Jahren hat der Bund rund 500 zusätzliche Arbeitsplätze in Ministerien eingerichtet – in der Hauptstadt und der Bundesstadt. Was die Aufteilung zwischen Bonn und Berlin kostet.

27.03.2024 , 21:00 Uhr

Ministeriumsstandort Bonn: Hier am Robert-Schuman-Platz sind unter anderem der erste Dienstsitz des Umweltministeriums und große Teile des Verkehrsministeriums untergebracht. Foto: Benjamin Westhoff