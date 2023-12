Gesundheit Telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern ab 18. Dezember

Lauterbach hatte in einem Schreiben an die KBV und die Kassen erläutert, die telefonische Krankschreibung solle nicht nur in den Fällen Patienten und Praxen entlasten, in denen Versicherte selbst erkrankt und arbeitsunfähig sind - sondern auch, wenn Kinder krank sind und Eltern zur Inanspruchnahme von Kinderkrankengeld ein ärztliches Zeugnis benötigen. Dies sei „ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Infektionen in Wartezimmern“, heißt es in dem Schreiben, über das zuerst die „Rheinische Post“ berichtete.