Interview Anton Hofreiter : „Tempolimit ist keine Bedingung“

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter will ein Tempolimit 130 auf Autobahnen bei Sondierungsgesprächen nicht zur roten Linie seiner Partei machen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Interview Anton Hofreiter sitzt in einem Besprechungszimmer mit freiem Blick auf die gläserne Reichstagskuppel. Aktuell herrscht noch Ruhe vor dem Sondierungssturm, der wenig später dann doch beginnt. Mit dem Grünen-Bundestagsfraktionschef sprachen Birgit Marschall und Holger Möhle.

Noch sortieren sich die Parteien, sie tasten sich ab, erstes Postengeschacher. Hofreiter will ein Tempolimit 130 auf Autobahnen in den Gesprächen mit FDP, SPD und Union über eine mögliche Regierungskoalition nicht zur roten Linie seiner Partei machen. Bei der Schuldenbremse stellt er sich gegen SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.

Herr Hofreiter, wer sind Ihre besten Freunde in der FDP?

Anton Hofreiter: Mit besten Freunden in der Politik ist das so eine Sache. Ich schätze viele Kollegen der FDP nach vier Jahren gemeinsamer Opposition gegen die große Koalition. Da lernt man sich kennen und merkt etwa in der Debatte über eine Reform des Wahlrechts auch, dass man auf einer pragmatischen Ebene gut zusammenarbeiten kann.