75. Geburtstag Thronfolge im Südwesten: Wer tritt Kretschmanns Erbe an?

In der Partei hält man sich bedeckt, die Vorsitzende will zur Nachfolgefrage nicht mal ans Telefon gehen. „Das ist kein Thema, das wir außerhalb der Partei diskutieren“, schreibt sie. Aber intern wird gesprochen. Und bei den Südwest-Grünen gibt es gewichtige Stimmen, die der Meinung sind, Kretschmann müsse frühzeitig abtreten, damit sich ein potenzieller Nachfolger profilieren und mit Amtsbonus in die Wahl gehen kann. Aber wer kann in seine Fußstapfen treten, wer kann auch konservative Wählerschichten so ansprechen wie er?