Landtagswahl Thüringer AfD-Vize: Forderung nach Höcke-Ausschluss „absurd“

Zuvor hatten mehrere AfD-Kommunalpolitiker im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der „Bild“-Zeitung Kritik an Höcke geäußert und seinen Rücktritt gefordert. „Wir fordern seinen Rücktritt und bereiten dazu etwas vor. Bisher mussten alle, die Höcke nicht wollte, irgendwann gehen. Das ist krank, was Höcke macht!“, sagte der AfD-Politiker Jörg Gasda der „Bild“. Höcke hole „die Ja-Sager, die einfach zu handhaben sind: Das sind Leute, die morgens mit Bier an der Tankstelle stehen.“ Der AfD-Kommunalpolitiker Josef Kluy sagte der „Bild“: „Nicht wir müssen aus der Partei geworfen werden - wenn, dann Höcke (...)“