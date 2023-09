Parteien Thüringer Staatskanzlei: CDU traf konkrete Absprache mit AfD

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sieht das anders. „Ich würde sofort laut aufschreien, wenn in der Union Stimmen kämen, mit dieser AfD zu koalieren oder substanzielle Absprachen zu treffen“, sagte Gauck am Freitagabend in Berlin bei einer Veranstaltung des Nachrichtenportals „The Pioneer“. „Aber bei nüchterner Betrachtung sehe ich nicht eine Weichenstellung.“ Gaucks Fazit: „Wenn man unverdächtig ist, mit denen zu koalieren, dann kann das manchmal in Sachfragen so passieren wie jetzt.“