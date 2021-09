Nicht mit KVNO abgestimmt : Schreiben sorgen für Irritationen über Corona-Auffrischungsimpfung

Oberhausen/Bonn Zwei Schreiben mit dem Briefkopf der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein werden unter anderem in Impfgegner-Gruppen geteilt und sorgen bei Ärzten für Irritationen. Die KNVO weist darauf hin, dass die Briefe nicht mit ihr abgestimmt wurden.

Zwei Briefe der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO), die in Zusammenhang mit Vorfällen bei Auffrischungsimpfungen in einem Altenheim in Oberhausen stehen, haben in den vergangenen Tagen für Irritationen unter Ärzten gesorgt. In den zwei ähnlich lautenden Schreiben vom 7. September, die nach GA-Informationen auch in Chat-Gruppen von Impfgegnern rege geteilt werden, bitten die Kreisstellenverantwortlichen von Mönchengladbach und Mülheim an der Ruhr ihre Kollegen, selbst ärztlich zu entscheiden, „ob Sie nicht lieber auf die Zulassung oder Empfehlung (der Stiko, Anmerkung d.Red.) warten wollen, oder Sie diese Auffrischungsimpfung tatsächlich für so dringlich halten“.