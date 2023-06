Notfälle Tödlicher Brand in Flüchtlingsunterkunft: Polizei ermittelt

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda, bei dem wohl ein Junge aus der Ukraine ums Leben kam, gehen die Ermittlungen weiter. Die Ursache für das Feuer gestern Morgen war noch unklar. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte am Abend auf Twitter geschrieben: „In Apolda starb heute ein Kind, das mit seiner Familie bei uns Schutz vor Putins Bomben gesucht hat. An solchen Tagen könnte man verzweifeln.“ Bei dem Feuer waren zudem mehrere Menschen verletzt worden.