Parteitag Traumergebnis für Bätzing-Lichtenthäler als SPD-Chefin

Schweitzer sagte: „Ich wünsche mir, dass in Berlin die Ampel wieder zu Kräften kommt“. Die Koalition im Bund habe noch „so viel vor der Brust“. Dabei wünsche er sich bei der FDP „mehr Volker Wissing und weniger Wolfgang Kubicki“. In der Rentenfrage müsse Kurs gehalten werden, verlangte Schweitzer mit Blick auf Bedenken der FDP. „Was besprochen ist, ist besprochen.“ Diese Verlässlichkeit, die die SPD in Rheinland-Pfalz vorlebe, erwarte er auch in der Ampel in Berlin. Schweitzer versprach als Ministerpräsident „alles zu geben, was in mir drinsteckt“ und jeden Tag zu kämpfen.