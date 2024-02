Kommentar zum politischen Aschermittwoch Trauriges Schauspiel

Kluge Menschen raten, nur zu reden, wenn man auch etwas zu sagen hat. Das gilt in der Politik nicht an jedem Tag, am wenigsten am Aschermittwoch. Einst war es die CSU allein, die Franz-Josef Strauß ins Rennen schickte, um die Massen in Wallung zu bringen. Politik als Gaudi und Polemik mit Intelligenz aber immer auf Stammtischniveau. Wer das Festzelt rhetorisch beherrschte, der war ein guter Redner. Heute reden sie alle.