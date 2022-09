Treffen im Kanzleramt : Konzertierte Aktion mit einigen Misstönen

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz tüftelt mit Gewerkschaften und Arbeitgebern an gemeinsamen Schritten gegen die hohe Inflation und die drohende Rezession. Nicht alle sind von den Ergebnissen der Konzertierten Aktion überzeugt.

Scholz hatte die Konzertierte Aktion Anfang Juli ins Leben gerufen, um gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgebervertretern Lösungen im Kampf gegen die Inflation zu finden. Durch Zugeständnisse von allen Seiten will Scholz eine Lohn-Preis-Spirale verhindern, die die Inflation weiter anheizen würde. Wegen der drohenden Rezession in diesem Herbst rückt neben der Inflationsbekämpfung nun auch verstärkt der Kampf gegen eine Insolvenzwelle in den Vordergrund.

■ Wirtschaftshilfen: Scholz machte am Donnerstag deutlich, dass die Sorgen der Wirtschaft bei ihm angekommen sind. Man setze viel Geld ein, um für Entlastungen bei den Bürgern und Arbeitnehmern, „aber eben auch bei der deutschen Wirtschaft zu sorgen“, sagte Scholz nach dem Treffen im Kanzleramt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte auf dem Mittelstandsgipfel am Dienstag bereits zusätzliche Staatshilfen für pleitebedrohte Unternehmen angekündigt, ein präzises Programm blieb er aber noch schuldig.

■ Steuerfreie Zuschüsse: Im dritten Entlastungspaket hatte die Ampel vereinbart, dass der Bund auf Steuern und Abgaben verzichten will, wenn Unternehmen 2023 zusätzliche Zahlungen bis zu 3000 Euro an ihre Beschäftigten leisten. Fahimi bezeichnete dies als richtigen Ansatz. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger begrüßte die steuerfreien Einmalzahlungen grundsätzlich, legte aber Wert darauf, dass sie als „freiwilliges und flexibles Instrume nt“ ausgestaltet werden. „Manche Betriebe werden das nicht am ersten Tag leisten können und auch nicht in voller Höhe“, sagte Dulger.