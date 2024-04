Sprachkurse in Istanbul Warum immer mehr Türken Deutsch lernen wollen

Meryem schlägt das Heft auf und überfliegt ihre Notizen. Hinter der jungen Frau sind aus dem Fenster des Goethe-Instituts in Istanbul das Goldene Horn, die Hagia Sophia und die Blaue Moschee zu sehen, doch Meryem blickt nach vorn: auf die Zwischenprüfung in ihrem Deutschkurs heute und auf eine Zukunft in Deutschland. „Wie alle in diesem Raum will ich in Deutschland leben“, sagt die 33-jährige Zahnärztin und blickt in die Runde ihrer Mitschüler – lauter junge Ärzte und Ingenieure, die nach Deutschland übersiedeln möchten.