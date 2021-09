Kanzlerkandidaten : TV-Triell: Streit um Reform des Sozialsystems

Berlin Eine Woche vor der Bundestagswahl stellen sich Scholz, Baerbock und Laschet nochmals einem Triell. Gleich zu Beginn geht es um den Mindestlohn und das Sozialsystem.

Die Kanzlerkandidaten von SPD und Grünen haben den Wählern bei ihrem letzten Triell vor der Bundestagswahl einen Umbau des Sozialsystems versprochen. „Ich glaube, dass wir an dem Rechensystem was ändern müssen“, sagte SPD-Bewerber Olaf Scholz am Sonntag bei der TV-Debatte.