Migration Über 300.000 Asylanträge seit Jahresbeginn

In Deutschland haben in diesem Jahr mehr als 300.000 Menschen erstmals einen Asylantrag gestellt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor. Den Angaben zufolge stellen inzwischen neben Syrern und Afghanen auch viele Menschen aus der Türkei einen Antrag auf Schutz in Deutschland.