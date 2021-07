Pandemie : Über Hälfte der Bürger in Deutschland vollständig geimpft

Berlin Jeder zweite Bürger in Deutschland ist vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. In Zahlen sind das 41,8 Millionen Menschen oder 50,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Beim Spitzenreiter Bremen sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD): „An der hohen Impfquote sind ganz viele beteiligt.“ Er verwies auf Arztpraxen, Betriebsärzte, Hilfsorganisationen und das Engagement der Wirtschaft. Die Impfzentren funktionierten reibungslos, und in Call-Centern würden die allermeisten Anrufer direkt durchgestellt und landeten nicht in einer Warteschleife. „Das spricht sich rum in Bremen und Bremerhaven. Mit so einer positiven Stimmung wächst auch die Impfbereitschaft“, sagte Bovenschulte.