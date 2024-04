Ulrich Kelber muss Amt wohl aufgeben Neue Bundesdatenschutzbeauftragte soll aus Bonn kommen

Die Bonner Rechtswissenschaftlerin Louisa Specht-Riemenschneider soll neue Bundesdatenschutzbeauftragte werden. Das meldete der Berliner „Tagesspiegel“ am späten Montagnachmittag. Aus dem Sekretariat ihres Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Bonner Universität hieß es auf GA-Anfrage, Frau Specht-Riemenschneider sei an diesem Montag nicht zugegen und auch nicht erreichbar. Der bisherige Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber teilte dem GA mit: „Kein Kommentar zu Pressemeldungen“.