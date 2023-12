Bonner SPD-Politiker Kelber will weitere fünf Jahre Bundesdatenschutzbeauftragter bleiben

Ulrich Kelber will für weitere fünf Jahre Bundesdatenschutzbeauftragter bleiben. Das kündigte der Bonner SPD-Politiker in einem per Mail verschickten Statement an. Darin heißt es wörtlich: „Ich bewerbe mich um eine zweite Amtszeit, um meine begonnene Arbeit fortzusetzen.“ Ein öffentliches Bewerbungsschreiben eines Bundesbeauftragten – sicherlich ein ungewöhnlicher Schritt. Aber durchaus nachvollziehbar angesichts der verworrenen Lage.