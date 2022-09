Landtagswahl : Umfrage: SPD in Niedersachsen weiter vor CDU

Hannover- Vor der Niedersachsen-Wahl war der Vorsprung der SPD auf die CDU zuletzt geschmolzen. Die Partei von Regierungschef Weil liegt aber weiter vorn. Einer Partei droht eine böse Überraschung.

Die Landtagswahl in Niedersachsen ist am 9. Oktober. Derzeit regieren SPD und CDU in Niedersachsen in einer großen Koalition. Bei der Wahl 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft geworden, gefolgt von CDU (33,6 Prozent), Grünen (8,7 Prozent), FDP (7,5 Prozent) und AfD (6,2 Prozent).