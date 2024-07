Bundestagswahl 2025 Umfrage: SPD-Mitglieder skeptisch zu neuer Scholz-Kandidatur

Scholz selbst ist fest davon überzeugt, bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr wieder Kanzlerkandidat zu sein. In einem ARD-Interview antwortete er im Juni auf die Frage, ob er vor dem Hintergrund von Kritik sicher sei, der nächste Kanzlerkandidat der SPD zu sein, knapp mit „Ja“. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil sagte nach der Europawahl, Scholz sei „unangefochten als Nummer eins“ der Partei. Nach seinem Empfinden seien sich „alle relevanten Teile in der SPD“ einig, „dass wir mit Olaf Scholz in den nächsten Wahlkampf gehen werden“.