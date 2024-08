Gesellschaft Umfrage: Wahlberechtigte in Ostdeutschland sehen Vorurteile

Auch 35 Jahre nach der Wende sieht eine deutliche Mehrheit der Wahlberechtigten in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Ostdeutschland gegenüber dem Westen der Republik im Hintertreffen. In einer Umfrage des Instituts YouGov stimmten 60 Prozent der Befragten der Aussage „Die Lebensbedingungen in Westdeutschland sind deutlich besser als in Ostdeutschland“ voll und ganz oder eher zu. 30 Prozent votierten dagegen mit überhaupt oder eher nicht.