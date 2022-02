NRW-Check : Umfrage zu NRW-Spitzenpolitikern: „Bekannt“ heißt nicht „beliebt“

Düsseldorf Hendrik Wüst, Herbert Reul und Yvonne Gebauer sind den meisten ein Begriff. Beim Vertrauen gab es beim „NRW-Check“ aber ganz andere Bewertungen. Wer die beliebtesten Politiker des Landes sind - und wer Schlusslicht ist.

Bei der Frage, welche Landespolitiker sie nennen können (ohne Antwortvorgaben), gaben die meisten Befragten Hendrik Wüst an. Der CDU-Politiker, der das Ministerpräsidentenamt von Armin Laschet erst nach der Bundestagswahl übernahm, wurde mit 60 Prozent spontan am häufigsten genannt – und kann wohl auch von seiner Präsenz als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz profitieren. Wüst war zuletzt in der Rolle neben Bundeskanzler Olaf Scholz häufiger in den Nachrichten zu sehen.