Konferenz auf dem Petersberg Umweltminister: Klimaschutz-Ziele dürfen nicht weiter aufweichen

Königswinter · Es war die 100. Sitzung der Umweltministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag auf dem Petersberg in Königswinter stattfand. Zum Abschluss formulierten die Ressortchefs der Länder Kritik an der Bundesregierung.

12.05.2023, 16:19 Uhr

Informierten über die Ergebnisse der Umweltministerkonferenz auf dem Petersberg: Steffi Lemke (Bund) und Oliver Krischer (NRW). Foto: dpa/Oliver Berg





Von Bernd Eyermann Redakteur Politik