Erdüberlastungstag : Umweltschützer kritisieren Ressourcenverbrauch

Deutschland hat seinen Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr bereits aufgebraucht. Ein Grund für diesen frühen Termin ist unter anderem der hohe CO2-Ausstoß in der Massentierhaltung. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Es ist Anfang Mai und die natürlichen Ressourcen für dieses Jahr sind in Deutschland bereits aufgebraucht. Das sei Alarmsignal und ein Armutszeugnis für die Politik, kritisieren Umweltschützer.

Bereits am Mittwoch hat Deutschland seinen Vorrat an natürlichen Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht.

Dass Deutschland schon so früh im Jahr seine natürlichen Ressourcen verbraucht hat, liegt laut BUND unter anderem am hohen Energieverbrauch, dem hohen CO2-Ausstoß im Verkehr und in der Massentierhaltung sowie der Verunreinigung von Böden, Luft und Grundwasser. „Würden weltweit alle Menschen so verschwenderisch leben wie wir, bräuchte die Menschheit drei Erden, um ihren Ressourcenverbrauch zu decken“, sagt Bandt. Deutschland lebe ab jetzt auf Pump und verschwende die Lebensgrundlagen aller Länder und zukünftiger Generationen. Die Umweltschützer bezogen sich in ihrer Kritik auch auf das kürzliche Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das Nachbesserungen am deutschen Klimaschutzgesetz eingefordert hatte.