Nach Klärung der Führungsfrage : Union beginnt Arbeit am Wahlprogramm

Berlin Bis zur Bundestagswahl sind es noch acht Monate. Die neu gewählte CDU-Spitze drückt daher aufs Tempo. Die Vorbereitungen für das Wahlprogramm sollen umgehend beginnen. Der neue Parteichef Laschet setzt weiter auf seinen unterlegenen Rivalen Merz.

Die neu gewählten Führungsgremien beauftragten Generalsekretär Paul Ziemiak, in den nächsten Tagen mit CSU-Generalsekretär Markus Blume „einen gemeinsamen Prozess für ein Regierungsprogramm vorzubereiten“, wie der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet bekannt gab. „Wir wollen sehr schnell die inhaltlichen Grundlagen legen, wie wir mit der CSU zusammen in diesen Wahlkampf gehen“, sagte er nach Online-Beratungen von Präsidium und Vorstand der Partei.

Laschet machte erneut deutlich, dass er den bei der Vorsitzendenwahl unterlegenen früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz einbinden will: „Ich schätze ihn, ich schätze seinen Rat, und er wird seinen Platz finden.“ Nach dem knappen Sieg Laschets bei der Stichwahl am 16. Januar war in der Partei befürchtet worden, dass es in der CDU wegen der enttäuschten Merz-Fans eine Spaltung geben könnte. Das wären ungünstige Voraussetzungen für das Superwahljahr 2021.