Parteien Union bietet SPD Juniorpartnerschaft an

Eigentlich ist es absurd: In Umfragen verbucht die Union derzeit mit bis zu 32 Prozent so gute Werte wie lange nicht, dennoch bieten CSU und CDU der SPD ihre Juniorpartnerschaft an. „Es braucht eine neue Regierung“, sagte CSU-Chef Markus Söder am Freitag in Berlin. „Jetzt das Notwendige zu tun, heißt FDP und Grüne zu entlassen, eine neue Regierung der nationalen Vernunft zu bilden.“