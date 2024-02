Debatte im Bundestag Union geht die Ampel wegen „Taurus“-Zurückhaltung an

Berlin · Warum liefert Bundeskanzler Olaf Scholz keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine? Rätselraten auch im Bundestag am Donnerstag in der Debatte zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Die Ampel-Fraktionen versuchen es mit einem Kompromiss – und erwähnen „Taurus“ nicht.

22.02.2024 , 16:30 Uhr

Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Rede im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Holger Möhle Korrespondent Berlin

Boris Pistorius zeigt einmal nach links und einmal nach rechts vom Rednerpult aus. Das hohe Haus möge mal hinsehen, denn da sitzen sie: „die fünfte Kolonne Moskaus“. Einmal meint der deutsche Verteidigungsminister die Alternative für Deutschland (AfD), einmal das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), deren Vertreter den russischen Angriffskrieg aus Sicht von Pistorius einfach schönreden. Es geht an diesem Donnerstag im Bundestag auch um Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine – und entsprechend hoch her.