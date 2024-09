Haushaltsdebatte Union gibt Ampel Schuld für Wirtschaftsschwäche

Habeck warf der Union vor, Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Wärmepumpen und grünen Wasserstoff schlechtzureden. „Die Nachfrageschwäche, die wir in Deutschland und Europa haben, sie kommt ganz wesentlich daher, dass die Opposition sich nicht daran erinnert, was sie vor Jahren beschlossen hat und was wir jetzt umsetzen“, sagte er und forderte: „Geben Sie Ihren Kampf gegen technischen Fortschritt auf.“ Die Wirtschaftsschwäche habe ihren Ursprung in Wahrheit in der Regierungszeit der Union.