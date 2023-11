Nach Bund-Länder-Gipfel Union mit Migrationsbeschluss unzufrieden

Merz sprach ebenfalls von einem „Schritt nach vorn“. Zusammen mit Söder drückte er aufs Tempo. Beide Parteivorsitzenden forderten die Bundesregierung auf, die nun erforderlichen Gesetze noch im Dezember durch den Bundestag zu bringen, damit auch der Bundesrat sie in seiner letzten Sitzung des Jahres absegnen kann. Nur so könnten die Beschlüsse dann am 1. Januar in Kraft treten, sagte Merz. „Das Ganze ist dann erst Wirklichkeit, wenn es im Bundesgesetzblatt steht.“ Söder betonte: „Wir brauchen noch vor Weihnachten ein großes Gesetzespaket, das dann von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden kann.“