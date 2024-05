Parteitag Union startet in Schlussphase des Europawahlkampfes

CDU-Chef Friedrich Merz hatte schon in seiner Parteitagsrede am Montag betont, in stürmischen Zeiten wie diesen sei das europäische Bündnis, das nicht nur auf Interessen, sondern auch auf geteilten Werten beruhe, eine Zukunftsversicherung, deren Wert gar nicht überschätzt werden könne. Die Union gehe mit den drei Versprechen Freiheit, Sicherheit und Wohlstand in den Europawahlkampf. Genau darum werde es in den kommenden Jahren gehen.