Hamburg : Union will Ausschuss-Sondersitzung zum „Cum-Ex“-Skandal

Union will Ausschuss-Sondersitzung zum „Cum-Ex“-Skandal

Wies jegliche Einflussnahme auf das Steuerverfahren der in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelten Warburg-Bank zurück: Olaf Scholz. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin Gestern musste Olaf Scholz im „Cum-Ex“-Ausschuss auf seinem alten Bürgermeistersessel Platz nehmen. Seine Erinnerungsfähigkeit ließ zu wünschen übrig. Die Union fordert nun eine Sondersitzung.

„Die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des heutigen Bundeskanzlers und früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz werden immer massiver“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mathias Middelberg der dpa. „Der Kanzler will sich an nichts mehr erinnern. Gleichzeitig treten immer mehr Indizien zu Tage, die eine politische Einflussnahme im Fall Warburg nahelegen.“