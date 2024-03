Flucht Unionsfraktion verlangt Systemwechsel in Migrationspolitik

Angesichts dessen schlug Frei ein Aufnahmekontingent von 300.000 bis 400.000 besonders schutzbedürftigen Menschen pro Jahr in Europa vor. Das entspreche etwa der Zahl der Schutztitel, die in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt in Europa ausgegeben worden seien. „Wenn wir übrigens von 400.000 Menschen in Europa sprechen, dann würde das für Deutschland etwa 150.000 bis 180.000 Menschen pro Jahr bedeuten“, sagte Frei. Denn es müsse davon ausgegangen werden, dass nicht alle europäische Länder an einer solchen Kontingentlösung mitwirken würden.